Markus Söder (CSU) : Spitzenkandidat zum Anfassen

Auf der Zielgeraden in die Staatskanzlei ist Söders Verwandlung beinahe abgeschlossen

von Marco Hadem

19. Januar 2018, 05:00 Uhr

Der neue Markus Söder wurde am Abend des 24. September geboren. Um kurz nach 18 Uhr, als klar ist, dass die CSU ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1949 eingefahren hat. Denn ab sofort darf der ehrgeizige Franke wieder auf seinen lang gehegten Traumposten hoffen: Ministerpräsident von Bayern.

Knapp vier Monate später hat er das Amt zwar noch immer nicht übernommen, es trennt ihn davon aber nicht mehr wie früher ein schier übermächtiger Parteichef Horst Seehofer, sondern nur noch ein rein formeller Akt und das Ende der Berliner Regierungsfindung.

Das Leben des Politikers Söder hat sich seither massiv verändert. Und nicht nur das. Auch Söder selbst hat sich verändert, zumindest in seinem Auftreten. Seine öffentliche Wahrnehmung ist dagegen noch die alte: Nur 53 Prozent der Bayern halten ihn für sympathisch. 71 Prozent geben an, dass Söder polarisiere.

Trotzdem – der neue Söder ist leiser. Nicht nur wenn er spricht, sondern auch in dem, was er sagt – verbale Angriffe aus der Abteilung Attacke gegen Freund und Feind sucht man seit der Bundestagswahl vergebens. Stattdessen schlägt Söder nun lieber sanfte Töne an, mancher in seiner eigenen Partei attestiert ihm schon beinah einen landesväterlichen Duktus. Dazu gehört übrigens auch, dass er sich Sätze verkneift und schweigt.

Um ein erfolgreicher Ministerpräsident für alle Bayern zu werden, so seine eigene Zielsetzung, ist das auch notwendig. Als Hardliner und akribischer Arbeiter hat er sich seit seinem Einzug in den Landtag 1994 zwar Respekt erworben. Außerhalb Bayerns gilt er aber auch deshalb als Scharfmacher, Populist, Provokateur, Rechtsaußen. Bei der CSU-Klausur im oberfränkischen Kloster Banz ist der andere, der neue Söder gut zu beobachten: Als er am Montag zum Auftakt kommt, beantwortet er geduldig alle Fragen der Presse.

So weit, so gut. Charakterisierender ist aber, was er zu dem Zeitpunkt nicht sagt: Denn in den Tagen zuvor kann sich Seehofer so manche humorvoll verpackte Spitze gegen Söder nicht verkneifen, Söder reagiert defensiv, indem er sich ein Schmunzeln abringt.

Er gibt sich in diesen Tagen von Banz gut gelaunt, ein Spitzenkandidat zum Anfassen, immer ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte und mit einem klaren Kompass: selbstbewusst, lösungsorientiert, kampfbereit, aber auf dem Boden der Tatsachen. So was kommt in der CSU gut an. Und doch beschert die Verwandlung der CSU nebenbei auf Landesebene ein bislang kaum vorstellbares neues Problem: Der Partei fehlt ein neuer Wadenbeißer, der – wie früher Söder den Gegner mit maximaler Härte angeht. Neben ihm könnte sich Söder noch besser als gutmütiger Ministerpräsident etablieren.

Kommentar von Katharina Ritzer: Die Söder-Show Nach Jahren der berühmten „Schmutzeleien“, bei denen Markus Söder auch das uneheliche Kind von Horst Seehofer an die Medien durchgesteckt hat, ist der Franke nun am Ziel: Er wird bayerischer Ministerpräsident, und Seehofer musste als Höchststrafe auch noch die Doppelspitze mit Söder loben. Keine Frage, Machtkampf kann Söder. Für welche Inhalte steht er eigentlich? Söder hat den Aufbruch zum konservativen Wähler ausgerufen – aber war die CSU nicht seit Franz Josef Strauß immer schon in dieser Ecke unterwegs? Ansonsten hat sich der Streit innerhalb der CSU doch noch nie um Inhalte gedreht, sondern immer nur um Personen. Dazu passt, dass Söder jetzt bemüht präsidial auftritt und ganz ähnlich wie Angela Merkel im Wahlkampf versucht, über den Niederungen der Tagespolitik zu schweben. Damit will er möglichst inhaltsfrei wählbar sein für jeden Bayern. Wohin diese Strategie bei Merkel geführt hat, ist bekannt. Bei aller Kreide, die er gefressen hat, bleibt Fakt: Markus Söder hat nur ein Leib- und Magenthema, dem er alles unterordnet. Bayern? Die CSU? Die konservativen Wähler? Mitnichten, das ist am Ende alles nur Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck heißt: Markus Söder.