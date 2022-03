Politik : SPD will Digitalunterricht im Norden stärken

Mehr Distanzunterricht will die SPD im Norden ermöglichen. Die Teilhabe am Unterricht per Videokonferenz müsse erleichtert werden, sagt der Bildungspolitiker Habersaat.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie hat sich die SPD für eine Anpassung des Schulrechts im Norden ausgesprochen. „Die digitalen Möglichkeiten müssen den Instrumentenbaukasten der Schulen regelhaft erweitern“, sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat der Deutschen Presse-Agentur. Neben der SPD-Forderung nach eigenen Endge...

