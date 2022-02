Politik : SPD: Umlage der Anschlusskosten für erneuerbare Energien

Die SPD-Fraktion im Schweriner Landtag fordert eine bundesweite Aufteilung der Anschlusskosten, die beim Ausbau der erneuerbaren Energien anfallen. „Was nicht geht ist, dass Solarparks in Vorpommern den Ökostrom beispielsweise für Berlin produzieren, die Kosten für den Netzanschluss dieser Parks aber letztlich von den Menschen in Vorpommern über die Netzentgelte alleine getragen werden“, sagte der energiepolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Falko Beitz, am Montag in Schwerin anlässlich des Antrittsbesuchs von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Nordosten.

Die SPD hält es auch für richtig, dass der Bund zeitnah einen verlässlichen Rahmen für die Nutzung von Photovoltaik-Anlagen auf Ackerflächen schaffen will. Es sei wichtig, dass dabei keine landwirtschaftliche Nutzfläche verloren gehe. Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) betonte, dass eine Veränderung bei den Netzentgelten aus seiner Sicht zu...

