Politik : SPD rügt Lehrerpolitik der CDU

Die SPD sieht ein gravierendes Fachkräfteproblem an Schulen im Norden. Bildungsexperte Habersaat macht ein spezielles Problem an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe aus. Er führt aber auch grundsätzliche Kritik an der CDU-Bildungspolitik ins Feld.

Die SPD hat die Fachkräftesituation an Schulen in Schleswig-Holstein kritisiert. „Zum Ende ihrer Amtszeit müssen sich Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und die Jamaika-Koalition eine katastrophale Versorgung der Schulen mit Fachkräften vorwerfen lassen“, sagte Bildungspolitiker Martin Habersaat. Dies gelte nicht nur für Grundschulen und Förderzentre...

