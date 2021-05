Klimaschutzgesetz : SPD-Minister: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Vizekanzler Olaf Scholz Eckpunkte für ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt.

Berlin | Das Paket sieht unter anderem vor, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Das teilten die beiden SPD-Politiker am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Die vorgeschlagene Reform soll bereits in der kommenden Woche im Kabinett beschlossen werden. „Es gibt eine Einigkeit in der Regierung“, sagte Schulze. Scholz betonte, die Regier...

