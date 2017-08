Vorgezogene Landtagswahl : SPD in Niedersachsen will Rot-Grün fortsetzen

Die Parteien in Niedersachsen wappnen sich für die vorgezogene Landtagswahl Mitte Oktober. Trotz schlechter Umfragewerte kündigte die SPD in Hannover bei der Vorstellung ihrer Wahlkampagne an, sie wolle die rot-grüne Koalition fortsetzten.