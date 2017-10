Fortsetzung von Rot-Grün? : SPD gewinnt Niedersachsen-Wahl

vergrößern 1 von 10 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 10



















15.Okt.2017

Die SPD hat die Landtagswahl in Niedersachsen triumphal gewonnen. Am Sonntagabend schien sogar eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen im Bereich des Möglichen: Mal reichte es in den Hochrechnungen, dann wieder nicht.

«Wir können zum ersten Mal seit der letzten Landtagswahl mit Gerhard Schröder vor 19 Jahren wieder die stärkste Fraktion im Landtag werden, das ist großartig», sagte Ministerpräsident Stephan Weil vor jubelnden SPD-Anhängern.

Er kündigte an, mit allen Parteien außer der AfD über mögliche Koalitionen zu sprechen und notfalls auch wieder mit nur einer Stimme Mehrheit zu regieren. Der Gang der Bundes-SPD in die Opposition habe der Niedersachsen-SPD einen Schub gegeben: «Das war ganz sicherlich der Fall», sagte Weil der dpa.

Die CDU rutschte auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 1959 ab, nachdem sie in Umfragen lange geführt hatte. Spitzenkandidat Bernd Althusmann sagte, die Union habe trotz ihrer Niederlage einen Auftrag der Wähler zum Mitregieren bekommen. «Auch wir, in welcher Konstellation auch immer, haben einen klaren Gestaltungsauftrag für Niedersachsen», sagte Althusmann. Er selbst will sich zum Chef der CDU-Landtagsfraktion wählen lassen.

Rechnerisch wären außer der zunächst unklaren Möglichkeit, die seit 2013 amtierende rot-grünen Koalition weiterzuführen, drei weitere Optionen möglich: eine große Koalition aus SPD und CDU, eine Ampel-Koalition mit SPD, Grünen und FDP und eine Jamaika-Koalition mit CDU, Grünen und FDP. Auch ein Patt zwischen Rot-Grün auf der einen und CDU, FDP sowie AfD auf der anderen Seite war am Sonntagabend möglich.

Extrem unwahrscheinlich erscheint die Bildung einer Ampel-Regierung - dieser Koalition erteilte die FDP wie schon vor der Wahl eine Absage. Spitzenkandidat Stefan Birkner sagte: «Die FDP steht für eine Ampel in Niedersachsen nicht zur Verfügung.» Für Gespräche mit CDU und Grünen über eine Jamaika-Regierung zeigte sich der FDP-Landeschef aber offen. «Am Ende geht es ja darum, dass wir einen Neustart in wichtigen Politikfeldern erreichen wollen, in der Bildungspolitik etwa. Wenn das erreichbar sein sollte, dann ist das etwas, worüber wir zu reden haben.»

Die Grünen schlossen weder eine Ampel noch eine Jamaika-Koalition aus, setzten aber bis zum endgültigen Ergebnis auf eine Fortführung ihrer Regierung alleine mit der SPD. «Wir führen jetzt keine Debatte über Jamaika, sondern wir hoffen, dass es für eine Fortsetzung von Rot-Grün reicht», sagte Spitzenkandidatin Anja Piel. «Wir haben unser Wahlziel erreicht: drittstärkste Kraft», sagte die Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz.

Die rot-grüne Koalition in Niedersachsen ist das letzte Bündnis dieser Art in einem Flächenland. Sollte es nicht für eine Fortsetzung reichen, steht in Hannover eine schwierige Regierungsbildung bevor.

Großer Verlierer der Wahl ist die CDU . In Niedersachsen hatte die Partei Mitte August in Umfragen noch bei rund 40 Prozent gelegen, ein Erfolg galt als sicher. Gründe für die Verluste könnten der Verlust der bundespolitischen Zugkraft der CDU in den Wochen vor der Bundestagswahl sein, aber auch der Wechsel der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU, der von SPD und Grünen als Intrige klassifiziert wurde. Zudem sind die Beliebtheitswerte von Weil weitaus höher als die Althusmanns.

Die Sozialdemokraten werden in Niedersachsen nach den Hochrechnungen zum ersten Mal seit dem Wahlsieg von Gerhard Schröder 1998 wieder stärkste Kraft - mit 37,1 Prozent (2013: 32,6). Die CDU kommt nur noch auf 33,7 bis 33,9 Prozent (36,0). Die Grünen verlieren ebenfalls und erreichen 8,6 bis 8,9 Prozent (13,7). Die FDP landet bei 7,3 Prozent (9,9). Künftig sind fünf statt bisher vier Parteien im Landtag in Hannover vertreten. Die Wahlbeteiligung stieg auf 63,0 bis 63,5 Prozent (59,4 Prozent).

Die Linke verfehlt mit 4,6 Prozent (3,1) den Sprung in den Landtag. Die AfD schafft mit 6,0 bis 6,1 Prozent den Einzug ins Parlament, bleibt aber deutlich hinter ihren jüngsten Wahlerfolgen zurück.

AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth führte das schwache Abschneiden ihrer Partei auf widrige Umstände im Wahlkampf zurück. Im heftig zerstrittenen AfD-Landesverband Niedersachsen forderten am Sonntag mehrere Vorstands-Mitglieder einen personellen Neuanfang an der Parteispitze um den Landesvorsitzenden Armin-Paul Hampel.

Die Linke zeigte sich enttäuscht über ihr Abschneiden. «Ministerpräsident Weil hat versucht, uns aus dem Landtag zu halten. Das hat vor allem bei den Wechselwählern Wirkung gezeigt», sagte die Spitzenkandidatin der Linken, Anja Stoeck. Die Linke war bisher nur von 2008 bis 2013 im Landtag in Hannover vertreten.

Schon 20 Mal koalierten SPD und Grüne in einem Zweierbündnis auf Landes- und Bundesebene. Doch in den vergangenen Jahren verloren einige Regierungen aus Sozialdemokraten und Grünen ihre Mehrheiten, zuletzt im Mai in Nordrhein-Westfalen. Zuvor war 2016 die grün-rote Regierung in Baden-Württemberg abgewählt worden. Außer in Niedersachsen sitzen derzeit nur in Hamburg und in Bremen SPD und Grüne in einer Zweier-Regierung. Seit April 2013 steht Olaf Scholz (SPD) in Hamburg einem Bündnis der beiden Parteien vor. Carsten Sieling (SPD) regiert seit Juli 2015 in Bremen. Sein Vorgänger Jens Böhrnsen (SPD) hatte die rot-grüne Koalition von 2007 bis 2015 geführt. Auf Bundesebene kam es 1998 zu einer Koalition aus SPD und Grünen. Mit Joschka Fischer stellten die Grünen damals den Außenminister und Vizekanzler, als Kanzler amtierte Gerhard Schröder (SPD). 2005 wurde die rot-grüne Bundesregierung abgewählt und von einer großen Koalition unter Angela Merkel (CDU) abgelöst.