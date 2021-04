Noch vieles unklar : Spahn und RKI: Indische Variante im Blick

Indien bricht erneut Rekorde bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Eine neue Variante aus dem bevölkerungsreichen Land bereitet derweil auch den Experten in Deutschland Sorge.

Berlin | Die indische Corona-Variante ist nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Deutschland fachlich und politisch im Blick. Bei „entsprechender Erkenntnislage“ seien Maßnahmen wie die Einstufung Indiens und möglicherweise anderer Länder als Virusvariantengebiet nicht ausgeschlossen, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. ...

