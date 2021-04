Corona-Pandemie : Spahn: Noch keine Entwarnung - Eine Million Tages-Impfungen

Im Kampf gegen die dritte Corona-Welle könnte sich eine erste leichte Entspannung andeuten. Von Trendwende sprechen wollen Regierung und Experten aber nicht.

Berlin | Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat trotz erster Anzeichen für eine Stabilisierung der Corona-Lage und schnellerer Impfungen zu weiter nötiger Vorsicht gemahnt. „Es gibt Hoffnung“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. „Aber es gibt noch keine Entwarnung in dieser Phase der Pandemie.“ Die Infektionszahlen müssten nicht nur stagniere...

