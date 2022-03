Flucht : Sonderzug mit Ukraine-Flüchtlingen bei Hannover angekommen

Ein Sonderzug mit Ukraine-Flüchtlingen ist am frühen Donnerstagnachmittag am Messebahnbahnhof in Laatzen bei Hannover angekommen. Nach Angaben eines Bahnsprechers waren in dem Zug etwa 600 Menschen. Niedersachsen hatte an dem angrenzenden Messegelände ein Drehkreuz zur Verteilung von Ukraine-Flüchtlingen eingerichtet. Zudem entstand in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs eine Außenstelle der Landesaufnahmebehörde. Dort sollen nach Angaben des Innenministeriums mehr als 1000 Menschen unterkommen können. Auf dem Messegelände sind bereits in einer anderen Halle Flüchtlinge untergekommen.

