Repräsentative Untersuchung : «Sichtbarer Migrationshintergrund» Grund für Diskriminierung

von dpa

erstellt am 16.Jan.2018 | 10:30 Uhr

Das geht aus einer repräsentativen Untersuchung des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) hervor.

Von den Zugewanderten, die ihr eigenes Aussehen in der Befragung als «typisch deutsch» beschrieben, gaben rund 17 Prozent an, sie fühlten sich aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt. Von den Studienteilnehmern «mit sichtbarem Migrationshintergrund» berichteten dagegen 48 Prozent von Diskriminierungserfahrungen. Wenn Menschen aus der Gruppe der «phänotypisch Differenten» zusätzlich mit Akzent Deutsch sprachen, stieg dieser Wert sogar auf 59 Prozent an.

Einen großen Effekt hat aber auch die Religionszugehörigkeit von Menschen mit ausländischen Wurzeln. Den Angaben zufolge fühlen sich 55 Prozent der zugewanderten Muslime diskriminiert. Unter den Christen mit Migrationshintergrund sind es 29 Prozent, unter den Zuwanderern ohne Glaubenszugehörigkeit 32 Prozent.

Die Studie trägt den Titel: «Wo kommen Sie eigentlich ursprünglich her? Diskriminierungserfahrungen und phänotypische Differenz in Deutschland».