Pandemie : Senat kippt Maskenpflicht an Schulen: Weitere Lockerungen

Der Bremer Senat hat Lockerungen der Corona-Regeln für Kitas und Schulen auf den Weg gebracht. Nach einem Beschluss des Senats vom Dienstag soll die Maskenpflicht an Schulen schrittweise aufgehoben werden. Zunächst soll die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Grundschulen ab kommendem Montag (14. März) wegfallen - in einem weiteren Schritt sollen dann alle übrigen Schulformen bis spätestens mit Beginn der Osterferien folgen, wie die Bildungsbehörde mitteilte. Die Bürgerschaft muss den geplanten Änderungen der Corona-Verordnung noch zustimmen.

Auch bei den Quarantäne-Regelungen wurden Lockerungen beschlossen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, müssen ab sofort nicht mehr in Quarantäne. Das gilt auch für über 18-Jährige, wenn sie noch eine Schule besuchen. Infizierte dürfen aber weiterhin nicht Kitas und Schulen besuchen und müssen in Quarant...

