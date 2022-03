Politik : Schulen im Norden: Vorbereitung auf ukrainische Flüchtlinge

Schleswig-Holstein will Flüchtlingskinder aus der Ukraine möglichst nahtlos in das hiesige Schulsystem integrieren. Dies erklärte Kultusministerin Karin Prien (CDU) nach Angaben ihres Hauses am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags. Die Zentren für Deutsch als Zweitsprache seien auf zusätzliche Kinder aus der Ukraine vorbereitet. „Wir werden an den Schulen alles Nötige unternehmen, um Familien aus der Ukraine Halt zu geben“, sagte Prien.

Schleswig-Holstein erwartet laut Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) voraussichtlich etwa 13.500 Flüchtlinge aus der Ukraine. Dies werden ganz überwiegend Frauen, Kinder und Jugendliche sein, weil Männer bis 60 als Wehrpflichtige ihr Land nicht verlassen dürfen. Auch die Hochschulen ergriffen im Rahmen ihrer Autonomie eigenverantwortlich notwe...

