Ukraine-Krieg : Schulen fordern Einbindung von Lehrern aus der Ukraine

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, da stehen die Schulen schon vor der nächsten unerwarteten Herausforderung: der Integration von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine.

Niedersachsens Schulen werben für ein Netzwerk mit geflüchteten Lehrerinnen und Lehrern aus der Ukraine. So forderte der Schulleitungsverband (SLVN) am Montag, die Schulen sollten ukrainische Lehrkräfte ohne bürokratische Hürden beschäftigen dürfen. Auch der Philologenverband (PHVN) sprach sich dafür aus, ukrainische Lehrkräfte, wo möglich, direkt in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.