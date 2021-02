Nach dem Militärputsch : Schüsse bei Demonstration im Norden Myanmars

Nach der Machtübernahme durch das Militär gehen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vor. In der größten Stadt Rangun stehen bereits zahlreiche Panzer.

Mandalay | In Myanmar ist die Polizei am Abend gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. In Myitkyina im Norden des Landes sollen Sicherheitskräfte am Abend auf Teilnehmer einer Kundgebung gegen den Militärputsch geschossen haben. Auf Videos, die au...

