Treffen mit Trump : Schüler in den USA demonstrieren für schärferes Waffenrecht

Nach dem Massaker von Parkland gehen in Florida und in Washington tausende Schüler auf die Straße: Sie wollen schärfere Waffengesetze. Trump zeigt sich gesprächsbereit - aber ob sich konkret etwas ändert?

von dpa

21. Februar 2018, 21:13 Uhr

Eine Woche nach dem Massaker an einer Schule mit 17 Toten sind tausende Schüler in Florida und Washington für eine Verschärfung des Waffenrechts in den USA auf die Straße gegangen.

In Floridas Hauptstadt Tallahassee versammelten sich Überlebende des Blutbades von Parkland und viele andere Jugendliche vor dem Kapitol. In der US-Hauptstadt machten Schüler vor dem Kongress und dem Weißen Haus ihrem Ärger Luft.

In Washington sagte Schülerin M.C. Payen der Deutschen Presse-Agentur (dpa): «Übungen für Shootings gehören seit Kindergartentagen zu meinem Leben. Erklären Sie mal einem kleinen Kind, dass jemand mit einem Sturmgewehr in seine Schule kommt und Leute umbringen will.» Die 15-Jährige machte Politik und Waffenlobby für ein laxes Waffenrecht verantwortlich. «Aber unsere Geschichte zeigt, dass auch noch so unwahrscheinliche Neuerungen möglich sind - und deswegen sind wir hier.»

Hintergrund der neu aufgeflammten Debatte ist die Tat des 19-jährigen Nikolas Cruz. Er hatte am Mittwoch vor einer Woche an der Marjory Stoneman Douglas High School mit einer halb-automatischen Waffe 14 Schüler und 3 Erwachsene getötet.

In Washington zogen mehrere Hundert Schüler vom Kapitol vor das Weiße Haus. Am Abend (Mitteleuropäische Zeit) will sich US-Präsident Donald Trump dort mit Schülern und Lehrern treffen. Angeblich soll Trump sich für Änderungen bei der Altersgrenze des Waffenerwerbs offen gezeigt haben, ebenso für strengere Überprüfungen.

Ob solche zunächst nur symbolischen Andeutungen konkrete Politik des Kongresses werden, wenn sich die Wogen geglättet haben, ist fraglich.

«Ich bin hier, weil ich für ein Verbot halb-automatischer Waffen bin, wie sie in Parkland benutzt wurden», sagte Schülerin Molly Howard (14) in Washington der dpa. «Warum müssen Leute Zugang zu Kriegswaffen haben?»

In Floridas Hauptstadt Tallahassee trafen sich einige Überlebende des Massakers mit Abgeordneten. An anderen Orten des Bundesstaates schlossen sich Schüler mit Streiks den Protesten an.

Das Repräsentantenhaus von Florida erteilte einem strengeren Waffenrecht allerdings eine klare Absage. Es ging um ein Gesetz, das ein Verbot bestimmter halb-automatischer Gewehre - etwa des bei dem Massaker verwendeten Typs AR-15 - und großer Magazine eingeleitet hätte. Vor den Augen mehrerer überlebender Schüler lehnten die Abgeordneten der republikanisch dominierten Kammer den Entwurf deutlich ab.

Die Parkland-Überlebende Rachel Cantania sagte dem Sender CNN, sie und ihre Mitstreiter wollten so lange für das Thema kämpfen, bis sich etwas ändere. «Egal wie lange es dauern wird, etwas wird passieren», sagte sie.

In einer aktuellen Umfrage sprachen sich zwei Drittel der US-amerikanischen Wähler für eine Verschärfung der Gesetze aus. Laut einer repräsentativen Befragung der Quinnipiac-Universität sind 66 Prozent für strengere Gesetze. Das ist der höchste Zustimmungswert, seitdem die Uni 2012 zum ersten Mal danach fragte.

Für den 24. März planen die Schüler unter dem Motto «Marsch für unsere Leben» eine Großdemonstration in Washington. Die jugendlichen Anti-Waffen-Aktivisten erhielten prominente Unterstützung. Hollywood-Schauspieler George Clooney, Star-Regisseur Steven Spielberg, US-Talkqueen Oprah Winfrey und der Produzent und Ex-Disney-Chef Jeffrey Katzenberg kündigten für die Demo - teils mit ihren Partnern - Spenden in Höhe von zwei Millionen Dollar an.

Die Schüler wurden von rechten Webseiten, Bloggern und Talkradios als Marionetten der Demokraten bezeichnet. Sie ließen sich willfährig vor den Karren derer spannen, denen der zweite Verfassungszusatz - dort ist das Recht auf Selbstverteidigung verankert - immer schon ein Dorn im Auge gewesen sei.

Trump forderte das Justizministerium zu einem Verbot von Schnellfeuerkolben auf. Mit ihnen können halb-automatische Waffen so schnell schießen wie Maschinengewehre. Einen solchen «Bump Stock» genannten Plastikaufsatz hatte im Oktober 2017 auch der Attentäter von Las Vegas benutzt. Er tötete 58 Menschen und sich selbst.

US-Medien kritisierten Trumps Aufforderung als minimales Entgegenkommen ohne große Folgen. Das Verbot der Schnellfeuerkolben war nach dem Massaker von Las Vegas im Kongress behandelt worden, dann geriet es in Vergessenheit. Geschehen ist seither nichts.

