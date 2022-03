Politik : Schüler demonstrieren in NRW gegen den Krieg: „Stop Putin“

Fridays for Future rief dazu auf, auf diese Straße zu gehen - diesmal jedoch nicht, um fürs Klima sondern um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Die Schulministerin findet das gut. Gegebenenfalls sogar während des Unterrichts.

Einige Tausend überwiegend junge Menschen haben am Donnerstag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) hatte weltweit zu Protesten aufgerufen. In Wesel gingen nach Angaben der Polizei rund 2000 Schülerinnen und Schüler auf die Straße, um Solidarität mit den Menschen...

