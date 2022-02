Lockerungen der Corona-Auflagen : Scholz will beim Bund-Länder-Treffen ersten Öffnungsschritt angehen

Die Debatte um Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist in vollem Gange. Nun äußerte sich auch Bundeskanzler Scholz und sieht Möglichkeiten für „ersten Öffnungsschritt“.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte für die Bund-Länder-Runde zur Pandemie in der kommenden Woche erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht, nannte aber keine Details. Die wissenschaftlichen Prognosen zeigten, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in Sicht sei. „Das erlaubt uns, beim Bund-Länder-Treffen nächste Woche einen ersten Öffnungssc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.