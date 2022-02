Treffen des „Weimarer Dreiecks“ : Scholz: „Gemeinsames Ziel ist es, einen Krieg in Europa zu verhindern“

Deutschland, Frankreich und Polen haben in der Ukraine-Krise Einigkeit demonstriert. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Dienstagabend den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den polnischen Staatschef Andrzej Duda zu Gast und drohte Russland erneut mit „weitreichenden Konsequenzen“.

Bei einem Dreiergipfel in Berlin haben sich Deutschland, Frankreich und Polen für Verhandlungen eingesetzt, um einen Krieg in Europa zu vermeiden. Bundeskanzler Olaf Scholz nannte den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine am Dienstag bei dem Treffen mit den Präsidenten Emmanuel Macron und Andrzej Duda „sehr besorgniserregend“. „Unser ge...

