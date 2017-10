Schritt zur Gleichstellung : Saudi-Arabien erlaubt Frauen Zutritt zu Stadien

vergrößern 1 von 1 Foto: Uncredited 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Okt.2017 | 10:46 Uhr

Das sagte Behördenchef Turki Al-Ascheich am Sonntag laut dem Internetmagazin «Arab News» und anderer Medien. Hintergrund der Entscheidung sei, den saudischen Sportsektor zu stimulieren und zu unterstützen.

Die Maßnahme folgt mehreren Entscheidungen der saudischen Führung, die in kleinen Schritten auf eine größere Gleichstellung von Frauen zulaufen. Prominentestes Beispiel ist die Änderung, dass Frauen nun Auto fahren dürfen. Einmalig durften Frauen am vergangenen Nationalfeiertag Ende September auch schon einmal in Sportstadien.

