Putins Angriffskrieg : Russland: Ukrainische Truppen sollen Mariupol verlassen

Ukrainische Truppen sollen die schwer umkämpfte Hafenstadt Mariupol unbewaffnet über vereinbarten Route verlassen. Das fordert Russland. Morgen Vormittag hätten sie zwei Stunden Zeit dafür.

Russland fordert ukrainische Truppen in Mariupol auf, die Waffen niederzulegen und die besonders schwer von Kämpfen betroffene Hafenstadt am Montagvormittag zu verlassen. Dazu solle zwischen 10.00 und 12.00 Uhr Moskauer Zeit (8.00 bis 10.00 Uhr MEZ) ein Korridor eingerichtet werden, teilt Generalmajor Michail Misinzew am Sonntag der russischen Staatsa...

