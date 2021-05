Ratsvorsitz : Russland übernimmt Vorsitz im Arktischen Rat

Lawrow hatte unterstrichen, wer aus Kreml-Sicht Herr über Teile der Region sein sollte. Nun übernimmt sein Land die Führung über das wichtigste Forum zur friedlichen Zusammenarbeit im hohen Norden.

Reykjavik | Mitten im Ringen um mehr Einfluss in der Arktis steht Russland vor der Übernahme des Vorsitzes im Arktischen Rat. Nach zwei Jahren an der Spitze des wichtigen Forums gibt Island den Ratsvorsitz bei einem Ministertreffen in Reykjavik an Russland ab - und damit an ein Land, das aus seinen Besitzansprüchen über das Gebiet längst kein Geheimnis mehr ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.