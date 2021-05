Zusammenarbeit in der Arktis : Russland neuer Vorsitzender im Arktischen Rat

Während die Großmächte um Einfluss in der Region ringen, bekennt sich der Arktische Rat dazu, dass es friedlich bleibt im hohen Norden. Auch Russland will an Dialog und Kooperation festhalten.

Reykjavik | Russland ist neuer Vorsitzender des Arktischen Rates. Island gab die Führung in dem wichtigsten Forum zur Zusammenarbeit in der Region um den Nordpol am Donnerstag nach zwei Jahren an den russischen Außenminister Sergej Lawrow weiter. Der isländische Außenminister Gudlaugur Thór Thórdarson überreichte Lawrow dafür auf einem Ministertreffen in Reykj...

