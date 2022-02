Kämpfe in der Sperrzone : Russische Panzer in Tschernobyl: „Ernsthafteste Bedrohung für Europa“

Der Krieg in der Ukraine hat die Sperrzone um Tschernobyl erreicht. Nach schweren Gefechten zwischen ukrainischen und russischen Soldaten übernehmen die Truppen von Wladimir Putin die Kontrolle über den zerstörten Atommeiler und bringen Mitarbeiter in ihre Gewalt. In der Gegend soll erhöhte Radioaktivität gemessen worden sein.

Russland hat nach eigenen und ukrainischen Angaben das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl erobert. „Leider muss ich mitteilen, dass die Zone um Tschernobyl, die sogenannte Sperrzone, und alle Anlagen des Atomkraftwerks Tschernobyl unter der Kontrolle bewaffneter russischer Gruppen sind“, sagte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal am Donner...

