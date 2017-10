Tag der Deutschen Einheit : Rund 150 000 Menschen zum Auftakt des Einheitsfestes

vergrößern 1 von 1 Foto: Boris Roessler 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Okt.2017 | 10:40 Uhr

«Der Tag verlief störungsfrei», sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Nach dem Ende des Nieselregens waren immer mehr Gäste zu den Ständen und den Konzerten gekommen. Die Staatskanzlei rechnet mit einer halben Million Besucher an beiden Tagen. Höhepunkt der Feiern sind ein Gottesdienst im Dom und ein Festakt in der Rheingoldhalle mit vielen Spitzenpolitikern. Der Sicherheitsbereich in einem Teil der Innenstadt ist abgesperrt.