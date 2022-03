Kulturstaatsministerin : Roth kündigt Hilfe für ukrainische Künstler an

Bund und Länder wollen angesichts der russischen Invasion ukrainischen Künstlern helfen. „Wir haben heute sehr intensiv im Kreis der Kulturminister und -ministerinnen der Länder überlegt, was kann unmittelbar getan werden, auch und gerade um den ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern ihre Stimme zu erhalten“, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Mittwoch in Lübeck nach einer Konferenz der Kulturminister der Länder.

Es müsse alles dafür getan werden, dass die Kultur nicht zerstört werde. Wenn Klöster und Kathedralen angegriffen würden, sei das ein Angriff auf das Kulturerbe einer ganzen Nation. „Wir haben jetzt schon ein Aufnahmeprogramm auf den Weg gebracht”, sagte Roth mit Blick auf die betroffenen Künstler. Aus ihrem Hause stünden dafür eine Million Euro bereit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.