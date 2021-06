Ansteckendere Mutation : RKI: Nicht die Frage ob, sondern wann Delta-Variante kommt

Die zuerst in Indien aufgetauchte Delta-Variante ist deutlich ansteckender. Für RKI-Chef Wieler stellt sich nicht die Frage, ob sie Deutschland erreicht, sondern wann das der Fall sein wird.

Berlin | Das Robert Koch-Institut (RKI) hat vor dem Verspielen von Erfolgen in der Pandemiebekämpfung gewarnt. Durch die ansteckendere Delta-Variante, die bisher auf niedrigem Niveau (rund sechs Prozent) in Deutschland kursiere, könne sich das Virus wieder verbreiten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin. Es sei nicht die Frage, ob Delta das Infektio...

