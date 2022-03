Gesellschaft : Reul: Kein Beleg für zunehmende Gewalt nur wegen Pandemie

Das Lagebild des Landeskriminalamts ist besorgniserregend: Die bekannt gewordenen Fälle häuslicher Gewalt haben in NRW zugenommen. Anlass für eine Aktuelle Stunde des Landtags.

Der Anstieg der Fallzahlen häuslicher Gewalt in Nordrhein-Westfalen lässt sich laut Innenminister Herbert Reul (CDU) nicht eindeutig auf die Auswirkungen der Pandemie zurückführen. Die Kriminalstatistik allein gebe das nicht her, sagte er am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Das Land sei aber beim Gewaltschutz gut aufgestellt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.