Treffen Anfang August : Regierung will Bewegung der Autobauer bei «Diesel-Gipfel»

Am 2. August soll der Durchbruch gelingen: Welche Maßnahmen sind geeignet, um die Luftbelastung durch Dieselautos in den Innenstädten zu verringern? Die Bundesregierung sieht die Autobauer am Zug.