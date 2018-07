Gipfel in Helsinki : Putin streitet Einmischung in US-Wahl ab

Die Trump-und-Putin-Show läuft. US-Präsident und Kremlchef schütteln in Helsinki demonstrativ kräftig die Hände. Die beiden verstehen sich sichtlich, die Beziehung ihrer Länder aber ist gespannt wie seit dem Kalten Krieg nicht.

von dpa

16. Juli 2018, 17:42 Uhr

Helsinki (dpa) – Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Einmischung in den US-Wahlkampf im Jahr 2016 klar zurückgewiesen. Das sagte er nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Helsinki.

«Ich wiederhole, was ich schon mehrere Male gesagt habe: Russland hat sich nie eingemischt und wird sich nie einmischen – weder in innere amerikanische Angelegenheiten noch in einen Wahlprozess», sagte Putin.

Trump steht bei dem Gipfel mit Putin unter Druck. Zum ersten Mal machte das US-Justizministerium am Freitag den russischen Geheimdienst und damit Putins Regierung direkt für die Hackerattacken auf Computer der US-Demokraten und von Clintons Wahlkampflager verantwortlich.

Russland soll sich den Vorwürfen zufolge mit Hackerangriffen in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt haben, um Trump zu helfen und seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Geheimdienste in Washington haben Belege für Hackerattacken auf Computer der Demokraten gesammelt. Sonderermittler Robert Mueller hat russische Internet-Trolle wegen der Einflussnahme über soziale Netzwerke angeklagt. Und er geht den verdächtig engen Kontakten zwischen Moskauer Vertretern und Trumps Team nach. Trump hat die Untersuchungen wiederholt als «Hexenjagd» bezeichnet.

Die Einmischung war auch Auslöser einer ganzen Kette gegenseitiger Ausweisungen von Diplomaten und Schließungen von Konsulaten. Die Arbeit der Botschaften auf beiden Seiten leidet bis heute darunter.

US-Präsident Trump hat sich bei seinem ersten Gipfel mit Putin optimistisch gezeigt. «Ich denke, das ist ein guter Anfang. Ein sehr, sehr guter Anfang für alle», sagte Trump nach einem mehr als zweistündigen Treffen unter vier Augen mit Putin.

Das intensive Gespräch dauerte länger als geplant. Zur Begrüßung hatten sich die Chefs der größten Atommächte nach ersten Statements kurz, aber kräftig die Hände geschüttelt. «Es ist an der Zeit, detailliert über unsere bilateralen Beziehungen zu sprechen und über die schmerzhaften Punkte auf der Welt. Davon gibt es sehr viele», sagte Putin. Trump betonte: «Die Welt möchte, dass wir miteinander auskommen.»

In den Gesprächen werde es unter anderem um Atomwaffen, Handelsfragen und die Beziehungen zu China gehen, hatte der US-Präsident angekundigt. Russland und die USA hielten 90 Prozent des weltweiten Nukleararsenals. «Das ist keine gute Sache, das ist eine schlechte Sache», sagte er. Nach Angaben des russischen Staatsfernsehens dauerte allein die erste Runde zwei Stunden und zehn Minuten.

Nur wenige Stunden vor dem Treffen hatte Trump das Verhältnis der beiden Länder als historisch schlecht bezeichnet. Das liege aber an der vorherigen amerikanischen Regierung und den Ermittlungen in der Russland-Affäre. «Unsere Beziehung zu Russland war NIEMALS schlechter, dank vieler Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit und nun wegen der manipulierten Hexenjagd!», schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. «We agree» («Wir stimmen zu»), entgegnete das russische Außenministerium auf demselben Kanal.