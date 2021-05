Gewalt bei Demonstrationen : Protestnacht in Kolumbien: Zahl der Toten steigt

Die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Cali und anderen kolumbianischen Städten dauern an. Erneut gibt es Tote.

Cali | Die Zahl der Toten in Cali ist nach einer weiteren von Gewalt überschatteten Protestnacht in Kolumbien auf mindestens sechs gestiegen. Dies berichtete die kolumbianische Zeitung „El Tiempo“ am Samstag. „RCN Radio“ berichtete von mindestens sieben Toten im Zusammenhang mit den Protesten. Der kolumbianische Präsident Iván Duque hatte den Einsatzbefeh...

