Inhaftierung von Zuma : Proteste in Südafrika weiten sich aus

Der ehemalige südafrikanische Präsident Jacob Zuma ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Dagegen regt sich Widerstand, der in Gewalt umschlägt.

Pretoria | In Südafrika weiten sich die seit Tagen anhaltenden Proteste aus. Zugleich wächst die Gewaltbereitschaft. Ein großes Einkaufszentrum stand am Montag im Osten des Landes in Flammen, während Demonstranten in der nördlichen Wirtschaftsmetropole Johannesburg Bus- und Bahnverbindungen lahmlegten, wie der Fernsehsender eNCA berichtete. Zehntausende Beruf...

