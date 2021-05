100 Tage nach Putsch : Proteste gegen Militärs in Myanmar reißen nicht ab

Erneut protestieren in Myanmar Tausende gegen den Militärputsch. Während die Junta jeden Widerstand zu brechen versucht, fordern die UN mehr internationalen Druck auf das Militär.

Rangun | Mehr als drei Monate nach dem Putsch in Myanmar haben Tausende Menschen ihre Proteste gegen die Militärregierung fortgesetzt. „Heute sind es 100 Tage seit dem Putsch, und das Land stirbt unter der Kontrolle von (Junta-Chef) Min Aung Hlaing, der nie an unsere Bevölkerung denkt“, sagte Demonstrant Kyaw Theht am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur b...

