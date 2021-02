Demo vor US-Botschaft : Protest gegen Junta in Myanmar reißt nicht ab

Die neue Junta in Myanmar lässt sich von den täglichen Protesten gegen den Putsch nicht beeindrucken und geht mit zunehmender Härte gegen die Demonstranten vor.

Naypyidaw | In Myanmar haben am Dienstag wieder zahlreiche Menschen gegen den Militärputsch und die neue Junta protestiert. Auch 16 Tage nach dem Umsturz durch die Generäle und trotz zunehmender Gewaltandrohung gibt es weiter massiven Widerstand in allen Landesteil...

