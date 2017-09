Kondolenz-Tweets : Promis trauern um Hugh Hefner

vergrößern 1 von 1 Foto: Jimmy Morriss 1 von 1

von dpa

erstellt am 28.Sep.2017 | 12:50 Uhr

US-Schauspieler Mark Hamill («Krieg der Sterne») schrieb, er habe Hefner kurz vor der Premiere des ersten «Star Wars»-Films kennengelernt und einen stereotypen Lebemann erwartet. Stattdessen sei er ein lieber, aufmerksamer und loyaler Freund geworden.

«Hef» sei ein großartiger Mann gewesen, schrieb Kiss-Bassist Gene Simmons. «Dein Vermächtnis wird weiterleben», fuhr er fort.

Reality-Star Kim Kardashian, die selbst für den «Playboy» fotografiert wurde, erklärte: «Ruhe in Frieden, legendärer Hugh Hefner. Es war eine Ehre für mich, dass ich Teil des Playboy-Teams sein durfte. Du wirst sehr vermisst werden! Liebe dich Hef!» In einem weiteren Tweet teilte sie mit, dass sie gerade mit Glamourgirl Paris Hilton in Erinnerungen an die Partys in der «Playboy Mansion» schwelge. Hilton würdigte Hefner in ihrer eigenen Nachricht als «Legende, Innovator und Unikat». Dazu postete sie Fotos von sich und Hefner.

Der Talkmaster Larry King erklärte, Hefner sei ein Gigant im Verlagswesen und Journalismus gewesen. Er habe sich zudem für Bürgerrechte und Redefreiheit eingesetzt. Auch der US-Schauspieler Ike Barinholtz («Suicide Squad») dankte dem «Playboy»-Gründer bei Twitter für den Einsatz für diese Rechte und «natürlich für die ganzen Ständer».

Tweet Mark Hamill

Tweet Kim Kardashian

Tweet Paris Hilton

Tweet Gene Simmons

Tweet Larry King

Tweet Ike Barinholtz