Israel : Präsidentenwahl: Zwei Kandidaten für Nachfolge von Rivlin

Israels Präsident Reuven Rivlin hat sich in seinen sieben Amtsjahren stark für eine Versöhnung in dem gespaltenen Land eingesetzt. Heute entscheidet die Knesset über seine Nachfolge.

Jerusalem | Inmitten eines politischen Umbruchs in Israel wählt das Parlament des Landes ein neues Staatsoberhaupt. Bei der Präsidentenwahl tritt der frühere Oppositionsführer Izchak Herzog (60) gegen die Lehrerin und Aktivistin Miriam Peretz (67) an. Der oder die Siegerin übernimmt am 9. Juli das Amt des bisherigen Präsidenten Reuven Rivlin. Die Wahl geschieh...

