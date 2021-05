Amtsinhaber Baschar al-Assad : Präsidentenwahl in Syrien begonnen

Die letzte Wahl hat Amtsinhaber Baschar al-Assad mit fast 89 Prozent der Stimmen gewonnen. Eine klare Mehrheit wird auch diesmal erwartet. Die Opposition spricht von einer „Farce“.

Damaskus | Im Bürgerkriegsland Syrien hat am Mittwoch die Präsidentenwahl begonnen. Erwartet wird eine klare Mehrheit für Amtsinhaber Baschar al-Assad, der bereits seit dem Jahr 2000 an der Macht ist. Seine Regierung kontrolliert rund zwei Drittel des Landes. Nur in diesen Gebieten können die Wähler an der Abstimmung teilnehmen. Die beiden Mitbewerber des 55-...

