Rambouillet bei Paris : Polizistin ermordet: Terrorverdacht nach „barbarischer“ Tat

Eine Mitarbeiterin der Polizei wird am Polizei-Kommissariat von einem Angreifer überrascht. Dieser sticht mit dem Messer zu - die Frau stirbt an Ort und Stelle. Die Tat reißt in Frankreich alte Wunden auf.

Rambouillet | Schon wieder Schrecken und Fassungslosigkeit in Frankreich: Ein Angreifer hat am Freitag eine Polizeimitarbeiterin in der Nähe von Paris mit einem Messer ermordet. Die Ermittler gehen von einem Terrorakt aus. „Im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus geben wir nicht klein bei“, reagierte Präsident Emmanuel Macron nach der Bluttat. Die Frau wur...

