Ukraine-Krieg : Polizeivertreter: Schutzzonen für Flüchtlinge in Bahnhöfen

Mit der Ankunft vieler Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wollen Kriminelle die teils unübersichtliche Situation an Bahnhöfen für sich ausnutzen. Schutzzonen könnten laut Polizeigewerkschaft helfen.

Die Polizeigewerkschaft GdP hat die Einrichtung von Schutzzonen in Bahnhöfen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gefordert. In Bahnhöfen gingen Kriminelle gezielt auf junge Frauen und Kinder zu, bevor die Polizei auch nur in Kontakt mit ihnen komme, sagte der GdP-Vorsitzende für die Belange der Bundespolizei, Andreas Roßkopf, der „Rheinischen Post“. ...

