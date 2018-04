Großeinsatz in Münster : Kleintransporter rast in Menschenmenge - mehrere Tote

Großeinsatz mitten in Münster: Ein Kleintransporter fährt in eine Gruppe von Menschen, die vor einem Lokal sitzen. Laut Ermittlerkreisen gibt es mehrere Tote. Die Lage ist laut Polizei weiter unübersichtlich.

von dpa

07. April 2018, 17:12 Uhr

In Münster sind am Samstag mehrere Menschen gestorben, als ein Kleintransporter in eine Menschenmenge raste. Das teilte die Polizei über Twitter mit. «Es gibt Tote und Verletzte», schrieb sie. Zuerst hatten die «Rheinische Post» und «Spiegel Online» über Tote bei dem Vorfall berichtet.

Das Fahrzeug habe eine kleinere Gruppe Menschen erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Münster. Auf Twitter bat die Polizei, keine Spekulationen über den Vorfall anzustellen. Die Lage sei weiter unübersichtlich. «Bitte meidet den Bereich der Innenstadt», schrieb die Polizei.

Feuerwehr, Rettungs- und Einsatzwagen der Polizei sind in der Innenstadt unterwegs.

Der Kiepenkerl ist eine bei Einheimischen und Touristen beliebte und traditionsreiche Gaststätte mitten in der historischen Altstadt von Münster.