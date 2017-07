Bitte um Originalaufnahmen : Polizei ermittelt wegen Hitlergruß bei Neonazi-Konzert

6000 Rechte fallen am Wochenende in das südthüringische Dorf Themar ein, um ein Neonazi-Konzert zu feiern. Der Gegenprotest in der 3000-Einwohner-Stadt fiel kleiner aus als erwartet. Ein Handyvideo zeigt, wie Dutzende Teilnehmer wiederholt den Hitlergruß zeigen.