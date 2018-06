Mariano Rajoys Sturz : Politisches Beben in Madrid

Sozialist Sánchez stürzt Spaniens Regierungschef Rajoy und übernimmt das Ruder.

von Ralph Schulze

01. Juni 2018, 20:45 Uhr

In seiner dunkelsten Stunde bewies Mariano Rajoy die Größe jener Politiker, die wissen, wenn sie verloren haben. Nach dem Misstrauensvotum im Parlament von Madrid, das ihn nach sieben Jahren aus dem Amt katapultierte, war er gestern der Erste, der seinem Nachfolger Pedro Sánchez die Hand reichte. Bis zuletzt hatte sich Rajoy geweigert, freiwillig zurückzutreten.

180 Ja-Stimmen erhielt der Misstrauensantrag, den Sánchez gestellt hatte. Genug, um Rajoy aus dem Amt zu katapultieren. Die notwendige absolute Mehrheit lag bei 176 Stimmen. Damit stürzte der 63-jährige Rajoy, der seit 2016 mit einem Minderheitskabinett regierte. Sein Widersacher, der 46 Jahre alte Oppositionschef Sánchez, wurde automatisch neuer Ministerpräsident Spaniens.

Die Sozialisten, die linksalternative Protestbewegung Podemos und die nationalistischen und separatistischen Parteien aus dem Baskenland und Katalonien stimmten für den Machtwechsel. Die insgesamt 169 Nein-Stimmen der konservativen Volkspartei und der Liberalen konnten Rajoy nicht retten. Es war das erste Mal in der demokratischen Geschichte Spaniens, dass ein Regierungschef durch einen Misstrauensantrag gestürzt wurde.

Schon lange stand Rajoy unter wachsendem Druck, weil die spanischen Korruptionsermittler immer neue Einzelheiten über Schmiergeldgeschäfte in Rajoys Partei ans Tageslicht brachten. Skandale, die Rajoy als „isolierte Einzelfälle“ darstellte. Er habe nichts davon gewusst, behauptete er. Doch spätestens seit Spaniens Nationaler Gerichtshof jüngst 29 konservative Politiker und parteinahe Unternehmer wegen Bestechlichkeit ins Gefängnis schickte, wurde klar, dass es wohl nicht um Einzelfälle, sondern um eine systematische Praxis ging. Den Richtern zufolge wurden in vielen Rathäusern und Regierungsstellen, in denen Rajoys Parteifreunde an der Macht waren, jahrelang öffentliche Aufträge gegen Schmiergelder vergeben. Die Spuren führten bis in die Parteizentrale, in der Rajoy seit 2004 das Sagen hat.

„Heute schreiben wir eine neue Seite in der Geschichte der Demokratie dieses Landes“, sagte Sánchez nach seinem Abstimmungssieg. Er verspricht, die Regierungsverantwortung „mit Bescheidenheit“ zu übernehmen und den Konsens mit möglichst vielen Parteien zu suchen.

Rajoy hatte sich schon Minuten vor seiner Niederlage vom Rednerpult des Parlamentes aus verabschiedet: „Es war eine Ehre, Spaniens Ministerpräsident zu sein“, sagte er. Schon 2011 war der Jurist, der sich vom Grundbuchbeamten in der Provinz zum Regierungschef hochdiente, an die Macht gekommen. Zunächst mit einer absoluten Mehrheit. Dann von 2016 an, nachdem sein Stern durch immer neuer Korruptionsskandale gesunken war, mit einer Minderheitsregierung.

„Viel Glück“, wünschte Rajoy seinem Nachfolger Sánchez, der in den nächsten Tagen verkünden wird, wie sein Kabinett aussehen wird. Glück wird der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Sánchez auch brauchen, denn seine Regierung stützt sich keineswegs auf eine stabile Mehrheit.



Die Sozialisten, die in der letzten Wahl knapp 23 Prozent holten, halten im Parlament nur 85 der insgesamt 350 Sitze. Das ist noch weniger Rückhalt, als Mariano Rajoy aufweisen konnte, der mit seinen Konservativen immerhin noch 137 Mandate hinter sich scharte. Sánchez wird sich also vor jeder Entscheidung neue Mehrheiten suchen müssen. Und das dürfte bei einigen stacheligen Themen wie etwa den Haushaltsverhandlungen schwierig werden. Schon Rajoy hatte sich an den Etatgesprächen die Zähne ausgebissen und konnte seine Haushalte nur mit großer Mühe verabschieden.

Aber vor allem beim größten innenpolitischen Problem Spaniens, dem Unabhängigkeitskonflikt in der Region Katalonien, dürfte es für Sánchez schwierig werden. Die katalanischen Separatismusparteien ließen bereits durchblicken, dass ihre Unterstützung für den Misstrauensantrag nicht umsonst gewährt wurde. Sánchez verspricht zumindest einen neuen Gesprächsstil mit den katalanischen Separatisten.

Kommentar: Glanz und Elend einer Regierung Bravo: Die Demokratie in Spanien funktioniert. Ein Misstrauensvotum der Opposition hat den spanischen Premier Rajoy aus dem Amt gefegt. Es war das erste Mal, seit Spanien 1977 die parlamentarische Demokratie eingeführt hat. Bewährungsprobe bestanden. Rajoys Sturz macht Eropa nervös, weil der Konservative als Garant für einen harten Sparkurs in der Wirtschaftskrise galt. Wackelt wegen der politischen Unsicherheit nach Italien nun auch noch Spanien? Vermutlich nicht. Der Sozialist Sánchez ist europafreundlich und will die Sparvorgaben einhalten. Dass Sánchez politisch aber wirklich etwas bewegen kann, ist nicht zu erwarten. Mit 24 Prozent der Stimmen hat er bei weitem keine Mehrheit im Parlament. Das Regieren wird für ihn sehr mühsam. von Marion Trimborn