Kriegsflüchtlinge : Polen zählt über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine

Immer mehr Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine. Allein am Sonntag sind in Polen rund 150.000 Menschen angekommen - der höchste Wert binnen eines Tage seit Kriegsbeginn.

In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine mehr als eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen. Allein am Sonntag hätten 142.300 Menschen die Grenze passiert, teilte die Behörde per Twitter mit. Dies war der höchste Wert innerhalb eines Tages seit Kriegsbeginn. Wie aus Daten des polnischen Auß...

