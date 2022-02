Streit geht in nächste Runde : Pflege-Impfpflicht: Ärztepräsident für Einführung ohne Kündigungsdrohung

Die Impfpflicht für alle Beschäftigen in Heimen, Kliniken und Arztpraxen soll am 16. März bundesweit in Kraft treten. Nach Bayern wollen immer mehr Bundesländer ausscheren. Ärztepräsident Klaus Reinhardt macht einen Vermittlungsvorschlag.

Die Impfpflicht solle pünktlich eingeführt werden, aber ohne Impfunwilligen gleich zu kündigen: „Einen Exodus von Pflegerinnen und Pflegern können wir uns nicht leisten“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK) im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir müssen deshalb jetzt darüber diskutieren, welche Konsequenzen ein unvollständiger Impfstatus ...

