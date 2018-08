Kluft zwischen Ost und West : Personallage in Kitas etwas verbessert

Die Qualität einer Kita hängt stark davon ab, wieviele Kinder eine Erzieherin betreut. Schaut man bundesweit hin, gibt es leichte Fortschritte. Aber längst nicht überall. Es hängt vom Wohnort ab.

von dpa

28. August 2018, 08:21 Uhr

Die Personalsituation in den Kindertagesstätten hat sich einer Studie zufolge bundesweit leicht verbessert. Es gebe aber enorme Unterschiede zwischen den Bundesländern und eine weiterhin tiefe Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland.

Von optimalen Bedingungen beim Personalschlüssel sei man weit entfernt, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten «Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme» der Bertelsmann Stiftung.

Eine pädagogische Fachkraft betreute zum Stichtag am 1. März 2017 rechnerisch 9,1 Kindergartenkinder - fünf Jahre zuvor waren es 9,8 ganztagsbetreute Jungen und Mädchen ab drei Jahren. In den Krippen war eine Erzieherin für 4,3 Kinder unter drei Jahren zuständig - im März 2012 lag der Schlüssel noch bei 1 zu 4,8 Unterdreijährigen.

Das geplante «Gute-Kita-Gesetz» der Bundesregierung drohe das regionale Qualitätsgefälle und den nach wie vor bestehenden «Flickenteppich» noch zu verschärfen, monierte Stiftungsvorstand Jörg Dräger in Gütersloh. Weiterer Kritikpunkt: Seit 2015 stagniere in elf Ländern die personelle Aufstockung in den Krippen - so auch in NRW, Hessen, Berlin, Schleswig-Holstein, Sachsen oder Thüringen.

Vor allem für Kleinkinder unter drei Jahren in Ostdeutschland sieht die Untersuchung eine Benachteiligung. Hier müsse eine Erzieherin etwa doppelt so viele Kinder betreuen wie eine Fachkraft in vielen westlichen Bundesländern, erläuterte eine Expertin der Stiftung. In Ostdeutschland würden gut 631.000, in Westdeutschland knapp 2,8 Millionen Jungen und Mädchen in Kitas und - zu einem geringen Anteil von unter 5 Prozent - in der Kindertagespflege betreut.

Bundesweit am besten ist die Personalsituation für die Kleinen in Baden-Württemberg - mit einem Betreuungsschlüssel von 1 zu 3,1 Krippenkindern und 1 zu 7,1 Kindern von drei bis sechs Jahren. Den zweiten Platz belegt Bremen. Niedersachsen verfügt bei den älteren Kindergartenkindern über vergleichsweise viele Erzieherinnen und teilt sich Platz drei mit Rheinland-Pfalz, wo 3,5 Krippenkinder von einer Fachkraft betreut werden. Innerhalb des bevölkerungsreichsten Bundeslandes NRW bestehen besonders große Unterschiede je nach Wohnort. Zu den Schlusslichtern gehören Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen. Die Stiftung forderte deutlich mehr Mittel vom Bund vor allem für Ostdeutschland.

Die Vize-Chefin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, verteidigte das geplante «Gute-Kita-Gesetz». Es werde die Qualität der Kindertagesbetreuung stärken und Zugangshürden durch Gebühren abbauen, sagte Mast der Deutschen Presse-Agentur. «Es wird die Situation in Deutschland deutlich verbessern», zeigte sich Mast überzeugt.