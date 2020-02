Kommentar zu Franziskus-Brief : Papst-Schreiben: Der eigentliche Skandal ist, wie hier über Frauen gesprochen wird

Es ist kein Skandal, dass das amtierende Oberhaupt der katholischen Kirche an der bisherigen Linie seiner Institution festhält und verheirateten Männer nicht als Priester zulassen will. Skandalös ist aber, wie der Papst über Frauen spricht und welche Rolle er ihnen in seiner Kirche offenbar zugedacht hat.

von Stefanie Witte

12. Februar 2020, 16:30 Uhr

Ein Beispiel: „Die Frauen leisten ihren Beitrag zur Kirche auf ihre eigene Weise und indem sie die Kraft und Zärtlichkeit der Mutter Maria weitergeben.“ Der Absatz endet mit der Feststellung, Frauen hätten eine „spezifische Macht“. Welche das sein soll, lässt sich ganz leicht übersetzen: am liebsten gar keine. Die Themen Macht und Frauen – so lässt sich aus dem Papstschreiben ableiten – sollten am besten gar nicht erst zusammen diskutiert werden. Vielmehr sollten sich Frauen aufopfern, mütterliche Zärtlichkeit weitergeben und – so schreibt Franziskus – Aufgaben nur dann übernehmen, wenn Bischöfe sie ihnen explizit übertragen haben, damit sie ihren „eigenen weiblichen Stil“ erhalten.



Eigener weiblicher Stil? Klingt nach Loriot, ist aber der Papst im Jahr 2020.

Nicht nur hierzulande dürften Gläubige mit dem Ideal der Frau als dienendes, devotes, am besten gleich schweigendes Frauchen nicht viel anfangen können. Ob daraus der Kirchenaustritt, Zustimmung, oder die gegenläufige, aktive Gestaltung der eigenen Gemeinde folgt, darf aber zum Glück jede Frau für sich entscheiden.