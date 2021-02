Zwei neue Untersekretäre : Papst gibt Französin wichtige Rolle in Bischofssynode

Erstmals in der langen Geschichte des Vatikans bekommt wird eine Frau Untersekretär in der katholischen Bischofssynode. Papst Franziskus ernannte die französische Theologin Nathalie Becquart in das Amt. Kirchliche Medien sprechen von einer Stärkung der Frauen in der Kirche.

