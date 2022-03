Flucht : Online-Terminvergabe für Ukraine-Flüchtlinge freigeschaltet

Privat in Hamburg untergebrachte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine können ihre Termine für die Registrierung ab sofort online vereinbaren. „Die digitale Terminvergabe Registrierung & Leistungsgewährung für privat untergebrachte Flüchtlinge aus der Ukraine ist freigeschaltet“, twitterte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Donnerstag. Die Stadt reagierte damit auf teils schwierige Zustände bei den überlasteten Anmeldestellen.

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine vor rund drei Wochen sind mehr als 11.000 Kriegsflüchtlinge in Hamburg angekommen. Da täglich mehr ankommen als registriert werden können, kam es zuletzt zu langen Warteschlangen. Vor der Registrierungsstelle im Amt für Migration in der Hammer Straße etwa hatten Flüchtlinge die ganze Nacht ausgeharrt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.