Kommentar zur Corona-Lage : Omikron-Welle: Zeitpunkt zum Umsteuern nicht verpassen

Die nächsten zwei Wochen werden entscheidend dafür sein, wie es in der Pandemie weitergeht. Manche schaffen längst selbst Fakten und halten sich - wo möglich - nicht mehr an Regeln.

Die Datenlage ist unsicher, die Nachverfolgung weitestgehend aufgegeben, doch angeblich hat die Politik weiter alles unter Kontrolle. In den nächsten zwei Wochen, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle und den Folgen für die Krankenhäuser erwartet wird, sind noch Vorsicht angezeigt und mögen mahnende Worte des Gesundheitsministers vielleicht noch Gehör finden. Wenn aber geschieht, was derzeit zu beobachten ist, dass die Infektionen stark zunehmen, aber nur wenige schwer erkranken, sollte die Politik nicht den Zeitpunkt verpassen, Lockerungen einzuleiten. Vielleicht hat sie den richtigen Zeitpunkt auch schon verpasst. Es fällt immer schwerer, die G-Regeln zu befolgen, geschweige denn sie überhaupt noch präsent zu haben. Genesene werden teils wie Ungeimpfte behandelt. Ein Chaos, das für Frust sorgt, selbst bei jenen, die lange aus Überzeugung alle Vorsichtsmaßnahmen mittrugen. Wenn die Bürger aber den Eindruck haben, dass Regeln keinen Sinn ergeben und sie selbst ein anderes Bild der Gefahrenlage gewinnen als das Robert-Koch-Institut, sollten die Verantwortlichen das sehr ernst nehmen. Erste Tendenzen in diese Richtung sind zu beobachten. Neue Bundesregierung hat bisher Maß und Mitte gewahrt Aus den Erfahrungen der früheren, echten Lockdowns wissen wir, dass auch das Öffnen und die Zurücknahme von Regeln wohl durchdacht sein muss. Was ist wirklich noch sinnvoll, was braucht man nicht mehr? Die neue Bundesregierung hat bisher Maß und Mitte gewahrt. In anderer Konstellation säßen wir bereits seit mehreren Wochen im harten Lockdown fest. Bund und Länder sollten sich aber sehr bald Gedanken machen, wie es jetzt weitergeht – sonst werden sie von der Realität überholt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.