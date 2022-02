Politik : NRW-Ministerpräsident Wüst besucht Söder in München

Erstmals seit seiner Wahl zum nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten kommt Hendrik Wüst (CDU) zu einem Gespräch in die bayerische Staatskanzlei. Am Montagmittag will Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) seinem Amtskollegen in München empfangen, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Welche Themen bei dem für eineinhalb Stunden angesetzten Treffen auf der Tagesordnung stehen, blieb zunächst offen. Ein Punkt dürfte dabei sicher die Corona-Politik und die in dieser Woche von Bund und Ländern verabredeten Lockerungen bei den Schutzmaßnahmen sein. Auch die in Nordrhein-Westfalen anstehende Landtagswahl am 15. Mai dürfte bei dem Austausch zur Sprache kommen. Im Anschluss an das Treffen wollen Söder und Wüst bei einer Pressekonferenz Details vorstellen.

